चार दोस्तों की परीक्षा खत्म होने की खुशी बदली मातम में, जानें कैसे

रायपुर Published: March 06, 2022 10:30:58 pm

रायपुर The happiness of four friends turned into mourning, know how...नवा रायपुर में तेज रफ्तार कार टर्निंग में अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते करीब 50 फीट नीचे गिर गई। इससे कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चार अन्य नाबालिग घायल हो गए। सभी 11वीं के छात्र हैं और परीक्षा देने के बाद घूमने के इरादे से नवा रायपुर गए थे। वहां से मंदिरहसौद की ओर आते समय हादसा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस के मुताबिक माना निवासी 16 वर्षीय श्रीयंत्र पॉल 11वीं का छात्र है। रविवार की सुबह करीब 8.30 बजे अपने पिता की कार सीजी 04 एनई 2031 से दोस्तों के साथ घूमने निकला। कार पड़ोसी असीम उर्फ रमनी हलधर चला रहा था। इनके अलावा कार में महावीर नगर के आर्या देवांगन (17), अर्पित झा (17), प्रशांत झा (17), अकुंश शोभवानी (18) भी सवार थे। सभी नवा रायपुर में घूमने के बाद करीब 9.30 बजे छेरीखेड़ी ओवरब्रिज होते हुए शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही कार ओवरब्रिज से नीचे उतर रही थी, उसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई। सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए गार्डन के ढलान में करीब 50 फीट नीचे गिर गई। इससे अंकुश के सिर व अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य नाबालिग भी घायल हो गए।

छेरीखेड़ी ओवरब्रिज के पास हुई घटना

कार के पुर्जे हुए अलग

कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि लोहे और टिन से बने रेलिंग को तोड़ते हुए गार्डन की ओर पलटी खाने लगी। जैसे ही कार पलटी, उसका दरवाजा खुल गया और उसमें सवार भी लोग बाहर की ओर छिटक गए। इससे उन्हें चोटें आईं। कार के पुर्जे अलग हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने कार चालक असीम के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

