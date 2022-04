The thugs ran away after taking off the jewelry बेटे पर भारी संकट का भय दिखाकर बीच बाजार महिला से जेवर उतरवाकर ले भागे ठग

The thugs ran away after taking off the jewelry शहर में उठाईगिर और ठग बेखौफ घूम रहे हैं। अब बीच बाजार एक महिला को बेटे पर भारी विपत्ति आने का भय दिखाकर और उससे बचाव का झांसा देकर जेवर ले भागे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो अज्ञात ठगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर किया है।

रायपुर Published: April 02, 2022 10:44:50 pm

रायपुर

बेटे पर भारी संकट का भय दिखाकर बीच बाजार महिला से जेवर उतरवाकर ले भागे ठग

पुलिस के मुताबिक भैंसथान निवासी लक्ष्मी गुप्ता शुक्रवार की सुबह करीब 8.30 बजे अपनी दोपहिया से शारदा चौक में जलेबी लेने गई थी। वह जलेबी खरीदकर अपनी दोपहिया की डिक्की में रख रही थी, तभी करीब 25 साल का सफेद शर्ट व पीला गमछा पहने युवक ने उनसे देवी अस्पताल का पता पूछा। महिला ने जानकारी होने से इनकार किया। इस बीच पतला-दुबला और मेहरून शर्ट पहने एक अन्य युवक पहुंच गया। उसने पहले वाले युवक से देवी अस्पताल का पता पूछा। इस पर पहले वाला युवक कुछ मंत्र पढऩे लगा। इसके बाद दूसरा युवक अपनी परेशानी बताने लगा, और महिला को थोड़ा किनारे पर चलने के लिए कहा।

महिला ने इससे इनकार किया और आगे चलने लगी। इस बीच मेहरून रंग के शर्ट वाले युवक ने बोला कि यह युवकबहुत अच्छी बातें बता रहा है। आप भी अपनी परेशानी बता दो। समाधान बता देंगे।

पर्स लेकर कहा, मुड़कर मत देखना और गायब

इस बीच पहले वाला युवक महिला से कहने लगा कि उनके बेटे पर भारी विपत्ति आने वाली है। इससे महिला थोड़ा घबराई और पूछी कि क्या विपत्ति है। युवक कहने लगा उन्हें काफी नुकसान होगा। इससे बचने के लिए अपने जेवर उतारकर पर्स में रख लो। महिला उसकी बातों में आ गई और अपने जेवर पर्स में रख दिया। इसके बाद ठगों ने पर्स को ले लिया और कहा कि कुछ दूर तक जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। महिला ने वैसे ही किया। और अपनी गाड़ी तक पहुंचते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो दोनों युवक गायब थे। महिला का कुल 45 हजार 300 रुपए का जेवर ठग कर भाग निकले। पीडि़ता ने इसकी शिकायत गोलबाजार थाने में की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पहली बार नहीं

दोनों ठग शहर में बेखौफ घूमते नजर आए हैं। आरोपियों का कई जगह सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश में लगी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी तरह की उठाईगिरी और ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

