पति को बचाने महिला ने कर दी पुलिस की झूठी शिकायत

चूड़ी प्रथा से दूसरी शादी करने का मामला

एक मामला चूड़ी प्रथा से दूसरी शादी (second marriage by bangle custom) करने का मामला सामने आया जिसमें पहली पत्नी व बच्चों को छोड़कर बिना तलाक (without divorce) लिये चूड़ी प्रथा से दूसरा विवाह कर लिया । प्रार्थीयां महिला ने समाज के 23 लोग के साथ अपने पति और सौतन के विरूद्ध आयोग में शिकायत की है। प्रार्थीयां ने आयोग अध्यक्ष के समक्ष कहा कि मेरे बच्चों के लिये पति के जो सम्पत्ति है उसमें से हमें बंटवारा चाहिए। जिस पर आयोग द्वारा समाज प्रमुख समझाइश दिया कि पति से महिला को सम्पत्ति से बंटवारा करवाने की कार्रवाई करें। अन्यथा महिला स्वतंत्र होगी कि समाज प्रमुख के विरुद्ध चाहे तो वह पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकती है। इस प्रकरण में समाज प्रमुखों की ओर से पांच सदस्य गांव के समाज की बैठक कर पति-पत्नी और बच्चे के मध्य सम्पत्ति का बंटवारानामा की कार्रवाई कर आगामी सुनवाई में उपस्थित होने कहा गया।