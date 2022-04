जिस युवक की एक थाने में गुमशुदगी दर्ज थी, उसे लावारिस मानकर दूसरे थाने वालों ने कर दिया दफन

The youth, who was missing in one police station धरसींवा और विधानसभा(vidhansabha) थाने की दूरी इतनी भी नहीं है कि मौत जैसे गंभीर मामले को लेकर दोनों थानों की पुलिस संवाद न कर सकें, लेकिन पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। विधानसभा थाने में जिस युवक के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज थी, उसे धरसींवा वालों ने लावारिस मानकर दफन कर दिया और परिजनों को एक सप्ताह बाद इसकी जानकारी मिली। परिजन जब थाने पहुंचे, तो पुलिस वालों ने कपड़े दिखाकर मृतक की शिनाख्त करवाई। दरअसल बिलासपुर रोड के ग्राम कपसदा के तालाब के पास 29 मार्च की रात 21 वर्षीय अजय मांडले और 19 वर्षीय साकेत वर्मा संदिग्ध रूप से मृत मिले थे। इसे एक्सीडेंट मानकर पुलिस ने 30 मार्च को सीएचसी धरसींवा में शवों को रखवा दिया था। इसके दो दिन बाद मृतकों का शव लावारिस मानकर धरसींवा पुलिस ने दफन कर दिया गया, जबकि एक युवक की गुमशुदा होने की शिकायत उसके परिजनों ने 31 मार्च को ही विधानसभा थाने में की थी।

ऐसे हुई लापरवाही

विधानसभा के ग्राम टेकारी निवासी पूर्व सरपंच अमरीका वर्मा का भतीजा साकेत वर्मा 28 मार्च की रात घर में कुछ बताए बिना निकल गया। दरअसल साकेत तिल्दा का रहने वाला है, लेकिन टेकारी में अपने नाना-नानी के घर रहता था। उसकी तिल्दा के अजय मांडले से दोस्ती थी। दोनों बिना नंबर की बाइक से तिल्दा जा रहे थे। इस बीच 29 मार्च की रात दोनों बिलासुपर रोड के कपसदा के पास हादसे का शिकार हो गए और दोनों की मौत हो गई। कपसदा सरपंच गुलशन साहू ने धरसींवा पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन दोनों के बॉडी को धरसींवा पीएससी में रखवा दिया। इधर साकेत घर में नजर नहीं आया, तो उसके परिजनों ने विधानसभा थाने में 31 मार्च को शिकायत की। पुलिस ने गुमशुदा का मामला दर्ज कर लिया, लेेकिन जांच नहीं की। इसी दौरान जब 30 मार्च को दो युवकों के शव मिले, तो धरसींवा पुलिस ने भी आसपास के थानों में इसकी शिनाख्त नहीं कराई। अगर शिनाख्त करवाई होती, तो विधानसभा पुलिस साकेत के गुमशुदा होने की जानकारी देती और पहचान कराने का प्रयास करती।

परिजन पहुंचे, तो कपड़े से हुई पहचान

6 अप्रेल को साकेत के भाई को जानकारी मिली कि धरसींवा इलाके में दो युवकों की मौत हुई है। उसका भाई अपने रिश्तेदार कृष्णा वर्मा के साथ पहले विधानसभा थाने पहुंचे। फिर विधानसभा पुलिस ने धरसींवा पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद कृष्णा व अन्य लोग धरसींवा थाने पहुंचे। वहां मृतकों के कपड़े दिखाए गए। इसे देखकर परिजनों ने उसकी पहचान कर ली। फिर पुलिस ने बताया कि साकेत और अजय को मुक्तीधाम में दफन कर दिया गया है। इसे एक सप्ताह हो गए हैं।

मौत का कारण भी अज्ञात

पुलिस का दावा है कि दोनों युवक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं और सिर में चोट लगने की रिपोर्ट डॉक्टरों ने दी है, लेकिन सिर में चोट एक्सीडेंट की वजह से है या किसी अन्य कारण से है? इसका खुलासा नहीं हो पाया है।

15 दिन बाद एफआईआर

मामले में धरसींवा पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। घटना 29-30 की रात की है और पुलिस ने सड़क हादसे में मौत का मामला 15 अप्रेल को धरसींवा थाने में अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मृतकों की मौत होना बताया है। इसके बाद मामला दर्ज किया है।

वर्सन

मामला दर्ज करके विवेचना की जा रही है। उस समय मृतकों की जानकारी नहीं मिल पाई थी। -केके बाजपेयी, टीआई, धरसींवा, रायपुर

