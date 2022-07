फिर 50 रुपए बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, जानें प्रदेश की 10 बड़ी खबरें

टॉप न्यूज़|Top News| छत्तीसगढ़ की टॉप खबर| Patrika Chhattisgarh|

बड़ी खबर! LPG के दाम में 50 रूपए का हुआ इजाफा, जानिए कितना भुक्तं करना होगा अब

LPG gas price hike: जिसके बाद अब रायपुर में 1124 रुपए में एक सिलेंडर मिलेगा। इसके पहले 1074 रुपए में एलपीजी घरेलू गैस मिल रही थी। बता दें कि 19 मई को भी एक साथ 50 रुपए का इजाफा किया गया था।



Corona Update: फिर से बढ़ रहा कोरोना का खतरा, वक्त रहते जाएँ संभल

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 1.54 प्रतिशत हो गई हैं। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, ऐसे में फिर से लोगों को सर्तकता बरतने और मास्क सैनिटाइजर को प्राथमिक जरुरत की चीजों में शामिल करने की जरुरत हैं।



यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 7 से 22 जुलाई तक रद्द रहेंगी ये 18 गाड़ियां, यात्रा से पहले देख लें ये लिस्ट

18 trains will be canceled : रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अमलाई-बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेललाइन विद्युतीकृत का कार्य दिनांक 07 जुलाई से 20 जुलाई, 2022 (14 दिन ) तक किया जायेगा ।



चेतावनी! RTI के बच्चो अगर जबरन ड्रेस और किताबों की खरीदवाने पर होगी कार्रवाई

इस आशय का एक पत्र सभी जिलों को लिखकर मॉनिटरिंग करने के लिए DEO को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कुछ निजी स्कूलों की इस मनमानी के कारण 8 से 10 हजार का पालकों को आर्थिक भार आ रहा था।



झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित,कई इलाकों में बिजली गुल, अंधेरे में कटी रात…

प्रदेश के कई जिलों में बीते दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही हैं। मौसम विभाग ने इस संबंध में तीन दिन पहले यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए थे। अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और झमाझम बारिश होने लगी। बारिश के ये रफ्तार अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात से बारिश का सिलसिला जारी हैं। जिसके कारण आम जन जीवन प्रभावित हैं।



एंकर रोहित अंजन हैं लापता जमानत UP अफसर ने किया रायपुर पुलिस को सहयोग करने करने से नाकारा

मंगलवार रात करीब 10 बजे UP की नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी दिखा दी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया। रोहित कहां हैं? इसकी तलाश में अब रायपुर पुलिस जुट गई है।



एडमिशन के लिए अवसर:आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 648 खाली सीटों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू

16 जुलाई से प्राप्त आवेदनों की नोडल अधिकारी द्वारा स्क्रूटनी और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज जांच की प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 27 जुलाई से लॉटरी व आवंटन की प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर होगी। प्रक्रिया करीब 2 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 3 से 14 अगस्त तक आवंटित स्कूलों में बच्चों को प्रवेश कराया जाएगा।