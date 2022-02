केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन पर राजधानी रायपुर में मचा बवाल

- भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झूमाझटकी

रायपुर@ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Union Minister Jyotiraditya Scindia) शनिवार सुबह 11:20 को रायपुर आगमन होते ही शहर में राजनितिक बयान बाजी के साथ हंगामा भी शुरु हो गया। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक व पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री काले झंडे दिखाने की बात कही थी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ भाजयुमो (Chhattisgarh BJYM) के पदाधिकारियों ने जवाब देने की बात कर दी। जिसके चलते माना से लेकर फाफाडीह तक भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच जमकर नारेबाजी के साथ विवाद की स्थिती बनती रही ।

विश्वनीय सूत्रों ने बताया हंगामे की शुरुवात स्वामी विवेकानंद विमानतल से भाजपा मुख्यालय जब केन्द्रीय मंत्री का काफिला रवाना हुआ, इस बीच माना कैम्प के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया (Maharaj Jyotiraditya Scindia) को काला झंडा दिखाने की कोशिश करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने हाथापाई की जिसे पुलिस ने शांत कराया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बजट को लेकर भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेसवार्ता करने के बाद शहर के जेल रोड स्थित एक निजी होटल के कार्यक्रम में पहुचते ही फिर से हंगामा शुरु हो गया।

लोगों ने बताया मंत्री रुद्रगुरु के घर के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने पहुचे संदिग्ध लोगों पर भाजपा की नाराजगी जताते हुए, भाजपा कार्यकर्ता काले कपड़ा पहने खड़े लोगों को हटाने की मांग पलिस से की , जिसके बाद पुलिस व भाजपा कार्यकर्ता के बीच विवाद हुआ। विवाद को देख पूर्व मंत्री राजेश मूणत मौके पर पहुंचे और पुलिस के आलाधिकारियों से बहस हुई है। उसके बाद मूणत को हिरासत में लेकर विधानसभा थाने ले गए है। मूणत के गिरिफ्तार कर विधानसभा थाना ले गए।

