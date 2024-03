रायपुर में पानी किल्लत: 6 और 7 मार्च को 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर नहीं आएगा पानी, 30 टंकियां खाली

रायपुरPublished: Mar 05, 2024 02:10:31 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

Water crisis in Raipur: गर्मी से पहले इस बड़े फाल्ट की वजह से शहर की आधी से अधिक आबादी दो वक्त के पानी के लिए परेशान होगी। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता के अनुसार जिस मेन पाइप में लीकेज पकड़ में आया है...

Water crisis in Raipur: फिल्टर प्लांट में खारुन नदी के इंटेकवेल की जिस पाइप लाइन से पानी आता है, उसमें बड़ा लीकेज हो गया है। (no water supply in raipur) इस फाल्ट को सुधारने के लिए 6 मार्च को शाम के समय और 7 मार्च को सुबह के वक्त शहर के 30 टंकियों से 10 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। उन्हें या तो अपने घरों के बोर का पानी पीना होगा या फिर निगम कई जगह टैंकरों से पानी पहुंचाएगा।

गर्मी से पहले इस बड़े फाल्ट की वजह से शहर की आधी से अधिक आबादी दो वक्त के पानी के लिए परेशान होगी। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता के अनुसार जिस मेन पाइप में लीकेज पकड़ में आया है, उसकी मोटाई 1400 एमएम व्यास की है। इसी पाइप लाइन से काठाडीह इंटेकवेल से खारुन नदी का रॉ वाटर फिल्टर प्लांट में आता है, जिसे शुद्ध करके टंकियों को भरा जाता है। उसी मेन लाइन का लीकेज सुधारने शटडाउन करना पड़ रहा है। इसलिए 7 मार्च को सुबह के समय भी जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। कार्यपालन अभियंता नरसिंग फरेंद्र ने बताया कि 6 मार्च सुबह पानी आपूर्ति करने के बाद 14 घंटे का शटडाउन ले लिया जाएगा। मरम्मत कार्य के कारण 150 एमएलडी प्लांट सूखा रहेगा। पूरी तरह से पयेजल की आपूर्ति 7 मार्च को शाम के समय से होने लगेगी। Water Crisis in Raipur: ये 30 टंकियां सूखी रह जाएंगी मेन पाइप लाइन में लीकेज के कारण भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार नया एवं देवेन्द्र नगर नई पानी टंकी कुल 30 बड़ी टंकियों में पानी नहीं भरेगा। इन टंकियों के अलावा शहर के अन्य जलागारों एवं पावर पंपों से जलप्रदाय यथावत रहेगा। पढ़ना जारी रखे