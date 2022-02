पत्नी को ये बच्चे मेरे नहीं है, कहने वाले पति महिला आयोग के सामने मानी गलती

- महिला को नियुक्ति आदेश के बाद वेतन न देना गम्भीर मामला आयोग के समक्ष आया

रायपुर। राज्य महिला आयोग (state women commission) में सुनवाई के मंगलवार को महिला उत्पीडऩ (female oppression) से संबंधित 25 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें 20 पक्षकार उपस्थित हुए तथा 2 प्रकरण निराकृत किए गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Kiranmayi Nayak, chairperson of the State Women's Commission) ने बताया प्रकरण में प्रार्थीया ने पति द्वारा लगातार शादी के बाद बेटा नही हुआ कहकर मुझे तंग करने का शिकायत आयोग के पास आया। जिसमें प्रार्थीया अभी 9 माह की गर्भवती है, व उसके दो बच्चे और उसका पति कहता है, कि दोनों बच्चे मेरे नही है, पिता के नाम में किसी का भी नाम लिखवा लो। जिसपर आयोग के सामने प्रार्थीया के पति ने कहा मेरी पत्नी मेरे माता-पिता कुछ भी कहती है, तो मैं गुस्से में बोल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों बच्चे मेरे है। चूकि अभी प्रार्थीया 9 माह की गर्भवती है, होने वाले बच्चे के हित मे काउंसलिंग करवाकर पति को समझाइश दिया गया कि पारिवारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक वहन करना पति-पत्नी की संयुक्त जवाबदारी है। पत्नी की डिलीवरी और इलाज का खर्च पति स्वयं वहन करे ।

These children are not mine to the wife, the husband who says