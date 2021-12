Third Wave Alert: तीसरी लहर को देखते हुए फिर सख्त हुए नियम, सिनेमा हॉल-थियेटर में अब सिर्फ 33 प्रतिशत दर्शक

Third Wave Alert: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकरणों की रोकथाम और ओमीक्रॉन के कारण आने वाली तीसरी लहर (Third Wave of Coronavirus) की भयावहता से निपटने मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं।

रायपुर Published: December 31, 2021

रायपुर. Third Wave Alert: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकरणों की रोकथाम और ओमीक्रॉन के कारण आने वाली तीसरी लहर (Third Wave of Coronavirus) की भयावहता से निपटने मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली।

मुख्य सचिव ने सार्वजनिक स्थान जैसे-हॉटल, सिनेमा हॉल, थियेटर आदि 33 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ ही संचालित कराने निर्देशित किया। बैठक में बलरामपुर जिले में आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव और रायगढ़ में नववर्ष में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों और पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी गई।

स्कूलों में भी होगा टीकाकरण

सभी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में 3 जनवरी से शिविर लगाकर 15 से 18 साल के स्कूली बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी करने तथा चिकित्सा कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को अनिवार्य रूप से बूस्टर डोज लगाने के निर्देश दिए हैं।

हवाई, रेल और सड़क मार्ग पर जांच के निर्देश

मुख्य सचिव की ओर से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कारखानों से इस बात का प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है कि उनके यहां सभी कामगारों का कोरोना टेस्ट हुआ है और बिना कोरोना जांच वाला कोई भी व्यक्ति उस स्थान में नहीं है।

प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, आंकड़ा पहुंचा 150

प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 150 मरीज मिले। सबसे ज्यादा मरीज रायगढ़ में 32 मरीज मिले। वहीं बिलासपुर में 31, रायपुर में 28 कोरबा में 21, दुर्ग में 11 मरीज नए मरीज सामने आए। वर्तमान में कोरोना के 597 मरीज सक्रिय हैं। हालांकि कोरोना से गुरुवार को मौत नहीं हुई। 5 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश के 12 जिलो में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले।

