Corona New Symptoms: गला खराब, बदन दर्द और बुखार के साथ दिख रहे शरीर में ये लक्षण तो न करें नजरअंदाज तुरंत कराएं जांच

Coronavirus New Symptoms: दूसरी लहर की अपेक्षा कोरोना संक्रमण व तीसरी लहर के संक्रमण में काफी अंतर है। दूसरी लहर में पहले बुखार, तेज सिर दर्द व खांसी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।

रायपुर Published: January 17, 2022 09:55:08 pm

रायपुर. Coronavirus New Symptoms: दूसरी लहर की अपेक्षा कोरोना संक्रमण व तीसरी लहर (Third Wave of Coronavirus) के संक्रमण में काफी अंतर है। दूसरी लहर में पहले बुखार, तेज सिर दर्द व खांसी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले गला खराब, बदन दर्द और फिर बुखार आ रहा है। सबसे राहत की बात यह है कि अब तक जितने भी पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें से 98 फीसदी होम आइसोलेट हैं। 7 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं।

तीसरी लहर में कोरोना के लक्षण दूसरी लहर से पूरी तरह अलग हैं। दूसरी लहर में जो मरीज कोरोना संक्रमित होने पर पहले बुखार आता था, लेकिन तीसरी लहर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले गला खराब हो रहा है और उसके कई दिन बाद बुखार आ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, तीसरी लहर में सबसे अलग लक्षण यह हैं कि पॉजिटिव मरीज के शरीर पर लाल दाने भी उभर रहे हैं। इस तरह के लक्षण पहली या दूसरी लहर में देखने को नहीं मिले थे। तीसरी लहर लगातार पीक की तरफ बढ़ रही है। इसके चलते हर किसी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है।

दूसरी लहर में संक्रमण के लक्षण

बुखार, सिर में तेज दर्द और खांसी प्रारंभिक लक्षण थे। इसके बाद अचानक ऑक्सीजन लेवल का कम होना और मरीज को एकदम से सांस लेने में दिक्कत होना। तीसरी लहर में संक्रमण के लक्षण

इस बार पहले गला खराब हो रहा। इसके बाद पूरे बदन में दर्द होने लगता है। उसके बाद बुखार आना शुरू होता है। मरीज के पूरे शरीर पर लाल दाने उभर रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर में पॉजिटिव मरीजों में अधिकांश के ऑक्सीजन लेवल में कमी नहीं आई है।

छोटे बच्चों को नहीं कर रहा संक्रमित

दूसरी लहर के कोरोना संक्रमण व तीसरी लहर के संक्रमण में काफी अलग है। इस बार का कोरोना संक्रमण 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में नहीं ले रहा है। वहीं अभी तक जो मरीज पॉजिटिव मिले हैं, वो ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं हैं, जबकि दूसरी लहर में कोरोना मरीज बहुत जल्द चिंताजनक हालत में पहुंच रहे थे।

स्वास्थ्य विभाग की अपील

सीएमएचओ मीरा बघेल नें अपील की है कि कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, वे भी वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें।

