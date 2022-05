समय 8 बजे राशन दुकान खोलने का, खुल रही हैं 10 बजे के बाद, धूप में झुलस रहे कार्डधारी

भीष्ण गर्मी के मद्देनजर सरकार नें प्रदेश की राशन दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन कर दिया है। लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजधानी की अधिकांश राशन दुकानें 10 बजे के बाद ही खुल रही हैं। जिसकी वजह से झुलसाने वाली धूप में सैकड़ों कार्डधारी धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। पत्रिका नें कुछ राशन दुकानों की पड़ताल की जिसमें एक भी दुकान सुबह आठ बजे खुली नहीं मिली। कई दुकानों में कार्डधारी दुकानों की दहलीज में दुकान खुलने का इंतजार करते बैठे नजर आए।

रायपुर। भीष्ण गर्मी के मद्देनजर सरकार नें प्रदेश की राशन दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन कर दिया है। लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजधानी की अधिकांश राशन दुकानें 10 बजे के बाद ही खुल रही हैं। जिसकी वजह से झुलसाने वाली धूप में सैकड़ों कार्डधारी धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। पत्रिका नें कुछ राशन दुकानों की पड़ताल की जिसमें एक भी दुकान सुबह आठ बजे खुली नहीं मिली। कई दुकानों में कार्डधारी दुकानों की दहलीज में दुकान खुलने का इंतजार करते बैठे नजर आए। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार नें राशन दुकानें सुबह 8 बजे से 12 और फिर 2 बजे शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस आदेश को कोई मामने को तैयार नहीं है। बतादें कि जिले की किसी भी राशन दुकान में छांव में खड़े होने तक की सुविधा नहीं है। किसी भी दुकान में शेड और पीने का पानी तक नहीं रहता।

