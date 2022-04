Tired of the threat of influential people: रसूखदारों की धमकी और पुलिस की अनदेखी से तंग बुजुर्ग ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी दास्तां

रायपुर रसूखदारों(succulent) और पुलिस(police) की मिलीभगत ने एक बुजुर्ग के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उन्हें खुदकुशी(suicide) करनी पड़ी। पहले तो घर बनाने में अड़ंगेबाजी की। इसके बाद उनके दरवाजे के पास की गली पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर रसूखदार ने बुजुर्ग को कभी घर, तो कभी बाहर तरह-तरह से धमकाना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत थाने में की गई, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर बुजुर्ग ने अपनी घर में फांसी(Execute) लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर एक सुसाइड नोट(Suicide note)मिला है, जिसमें मृतक ने एसपी को संबोधित करते हुए आरोपियों द्वारा प्रताड़ित करने का जिक्र किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गंगाप्रसाद मारकंडे

क्या था विवाद तेलीबांधा मेन रोड से लगे जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास 60 वर्षीय गंगाप्रसाद मारकंडे अपने परिवार के साथ रहते थे। घर जर्जर हो चुका था, उसे तोड़कर दिसंबर 2021 में बनाना शुरू किया। उनके घर के पास ही गली से लगा हुआ जगमीर सिंह गरचा का गैरेज है। जैसे ही गंगाप्रसाद ने घर बनाना शुरू किया, जगमीर और उसके रिश्तेदार आकाशदीप गिल ने विरोध शुरू कर दिया। उन्हें गली में दरवाजा नहीं खोलने की धमकी देने लगे। आम रास्ते को अपनी निजी संपत्ति बताने लगे। पहले उन्हें घर बेचने के लिए कहा गया। गंगाराम ने इनकार किया, तो निर्माण कार्य प्रभावित करने के लिए रास्ते में मटेरियल डलवा दिया। इससे परेशान होकर गंगा प्रसाद की पत्नी ने फरवरी और मार्च माह में नगर निगम और तेलीबांधा थाने में जगमीर और आकाशदीप व अन्य के खिलाफ शिकायत की। उनकी शिकायत पर आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच गरचा ने अपने वकील के माध्यम से गंगाराम को नाेटिस भेज दिया और उसमें अवैध निर्माण करने आदि की जानकारी देते हुए 10 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया था। नोटिस से पीड़ित परिवार और घबरा गए। इस बीच तेलीबांधा पुलिस ने मंगलवार को गंगाराम को एक नोटिस दिया और पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इसके बाद से गंगाराम काफी परेशान था। जैसे-तैसे उसने रात काटी। इसके बाद सुबह 7 बजे माना के पास स्थित अपने गांव बरोदा चले गए। वहां घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। तत्काल उनकों मंदिरहसौद सरकारी अस्पताल(Hospital) में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों(Doctor) ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें गंगाराम ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए जगमीर गरचा, आकाशदीप गिल, गंगाराम साहू अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा करके जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने नहीं की मदद मृतक के बेटे राकेश मारकंडे ने बताया कि जगमीर और आकाशदीप की प्रताड़ना को लेकर उनकी मां ने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। फरवरी और मार्च में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने दूसरे के पक्ष के प्रभाव में आकर जांच नहीं की। पिता जी को जगमीर और उनके आदमी अलग-अलग तरह से धमकाते थे। सुसाइड नोट में उन्होंने इसका जिक्र किया है। वर्सन मृतक और जगमीर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हें कल नोटिस देकर थाने बुलाया गया था। मृतक का सुसाइड नोट मिला है। इसकी जांच कराई जाएगी। -सोनल ग्वाला, टीआई, तेलीबांधा, रायपुर पढ़ना जारी रखे

