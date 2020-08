Coronavirus: छत्तीसगढ़ में 408 मरीज मिले, रायपुर में 5 समेत प्रदेश में 6 की मौत

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus Chhattisgarh Update) में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,000 के करीब जा पहुंचा है। गुरुवार को 408 मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें 151 मरीज रायपुर से हैं। इनके मुकाबले सिर्फ 150 मरीज ही स्वस्थ हुए। मगर, इन सबसे ज्यादा चिंता का कारण है मौतें। गुरुवार को एक-दो नहीं बल्कि छह मरीजों ने इलाज के दौरान दमतोड़ दिया, इनमें से पांच मरीज रायपुर से थे। जिनमें से 3 मरीज गुढिय़ारी निवासी थे। इनमें भी एक 4 साल का बच्चा है।

आंबेडकर अस्पताल (Ambedkar Hospital Raipur) में भर्ती रायपुर जेल के एक प्रहरी की कोरोना संक्रमण से मौत की खबर सामने आई, मगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश गुरुवार तक 4,02390 संदिग्धों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। जिनमें से 13,960 मरीज संक्रमित पाए गए। रायपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,745 जा पहुंची है, जिनमें से 1,790 एक्टिव केस हैं।

408 new #COVID19 positive cases and 6 death have been reported today. Total number of cases now at 13960 including 4187 active cases, 9658 discharged cases and 115 deaths.#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/dURhSAhsVS