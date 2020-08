रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus Chhattisgarh Update) में बीते 24 घंटों में 486 नए कोरोनो वायरस (Coronavirus) मामले सामने आए और 4 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 15 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं वर्तमान में 4865 सक्रिय मामले हैं, वहीं 10046 मरीज ठीक हो चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शनिवार को प्रदेश में 486 नए कोरोनो वायरस मामले सामने आए। रायपुर जिले में सबसे अधिक 217 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ रायपुर में अब 5190 कोरोना के केस दर्ज हो चुके हैं, इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 2065 है।

इसके अलावा दुर्ग से 64, बिलासपुर से 25, रायगढ़ से 44, राजनांदगांव से 16, सरगुजा व कोंडागांव से 14-14, महासमुंद से 13, सुकमा से 9, जशपुर से 8, कोरबा, कबीरधाम व बलौदा बाजार से 7-7, जांजगीर-चांपा व कोरिया से 6, नारायणपुर से पांच, गरियाबंद, सूरजपुर व कांकेर व अन्य राज्य 4-4, बेमेतरा से तीन, बालोद, धमतरी से 2-2, बलरामपुर से एक-एक संक्रमित मरीज मिले हैं।

प्रदेश में आज कोरोना से 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 4 नई मौतों के साथ 134 हो गई। इनमें से तीन रायपुर जिले में, दुर्ग जिले में एक की मौत दर्ज की गई है।

Today 58 new #COVID19 cases reported, total number of positive cases today is 486.#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/rA1Bys7GMY