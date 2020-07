रायपुर. छत्तीसगढ़ (Today Corona cases in Chhattisgarh) में आज 40 कोरोना केस सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3065 पहुंच गई है। वहीं 52 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। इसी का नतीजा है अब तक प्रदेश में 2414 ठीक कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को मात देकर घर लौट चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग (Chhattisgarh Health Department) की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक आज 40 कोरोना सक्रमितों की पहचान की गई है। इसमें सर्वाधिक 8 मरीज कांकेर से मिले हैं। कांकेर के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कुल 66 संक्रमित हैं, जिसमें 51 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में यहां कोरोना के केवल 15 एक्टिव मरीज हैं।

