टोल प्लाजा मंदिर हसौद शिफ्ट, लेकिन सुंदर नगर में नहीं बना डिवाइडर

- पिछले साल विधायक ने कहा था जल्द शुरू होंगे कार्य

Published: February 14, 2022 09:12:14 am

रायपुर@ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुंदर नगर टोल प्लाजा (Sunder Nagar Toll Plaza of Raipur) हमेशा विवादों में रहा है। टोल प्लाजा बनने से लेकर मंदिर हसौद टोल प्लाजा ((Mandir Hasoud Toll Plaza) ) जाने के बाद अब यहां नया विवाद डिवाइडर को लेकर सामने आया है। इसके लिए कई जन प्रतिनिधि शासन-प्रशासन को आवेदन भी दे चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक यहां डिवाइडर का निर्माण नहीं हुआ है। सुंदर नगर से टोल प्लाजा हटे 2 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन डिवाइडर नहीं होने के कारण लोग खतरों के बीच सड़क पार करते नजर आते हैं। इस चक्कर में यहां हादसों में कई मौतें तक हो चुकी हैं।





Toll plaza temple Hasaud shift, but divider not built in Sunder Nagar