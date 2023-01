Road Accident : एक बाइक में सवार थे 4 युवक, ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, चौथे की हालत गंभीर

रायपुरPublished: Jan 19, 2023 02:18:23 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

Road Accident :छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले मे गंभीर सड़क हादसे का मामला सामने आया है । एक बाइक में चारों सवार होकर लौट रहे थे घर, इस बीच ट्रेलर ने मारी ठोकर, वेंदाता साइडिंग के पास हुआ हादसा।