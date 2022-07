मेंटेनेंस के चलते रेलवे ने फिर कैंसिल की 18 ट्रेनें, क्लिक कर देखें लिस्ट

Train Cancel Alert: मेंटेनन्स कार्य के नाम पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें 7 से 21 जुलाई तक रहेंगी रद्द। पढ़िए पूरी खबर।

बिलासपुर। Train Cancel Alert: छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों के बाधित होने का सिलसिला लम्बा खींचता ही जा रहा है। राज्य के लोगों की नाराज़गी के बावजूद रेलवे बिना किसी स्पष्ट कारण ट्रेन कैंसिल किये जा रहा है। जानकारी मिली है की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने फिर से 18 ट्रेनों को 7 से 21 जुलाई तक अलग-अलग दिनों में कैंसिल कर दिया है। ट्रेनें बंद करने की वजह बिलासपुर रेल मंडल में अमलाई-बुढ़ार सेक्शन में तीसरी लाइन विद्युतीकरण काम को बताया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। गौरतलब है की रेलवे ने पहले ही कोयला परिवहन के नाम पर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाल 34 ट्रेनें लगातार चार माह से कैंसल हैं। मुख्यमंत्री सहित राज्य के कई जनप्रितिनिधि इस बात का विरोध कर चुके हैं लेकिन बावजूद इसके रेलवे ने राज्य को कोई राहत नहीं दी है।

