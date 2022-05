24 मई तक रहेंगी ये ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

रेलवे ने लगभग 2 दर्जन मेमू ट्रेनों का संचालन 24 तक के लिए रद्द कर दिया है। ऐसे में लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों पर अतिरिक्त किराया देकर सफर करना पड़ रहा है। ट्रेनों की संख्या सीमित होने की वजह से वर्तमान में संचालित हो रही ट्रेनों पर क्षमता से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं।

Published: May 16, 2022 04:14:29 pm

Six trip special train will run between Lokmanya Tilak Terminus-Gorakhpur