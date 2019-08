BREAKING: नगरीय निकाय के शिक्षकों का तबादला, देखें पूरा लिस्ट

रायपुर. राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग (Transfer in Urban Administration department) में तबादला आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन कार्यरत 24 व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षकों का तबादला किया गया (Transfer of Teachers) है। (Transfer in chhattisgarh)

नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव एचआर दुबे ने मंगलवार को तबादला आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 11 व्याख्याताओं, 12 सहायक शिक्षक और 1 शिक्षक का तबादला किया गया है।

लगातार जारी हो रहा तबादला

छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से अलग-अलग विभागों में तबादले का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में आइएएस, आइपीएस, तहसीलदार, पटवारी, राज्य कर अधिकारी, राज्य कर सहायक आयुक्त, सहायक ग्रेड तीन, सहायक ग्रेड दो, डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नवीन पदस्थापना किए (IAS-IPS Transfer) हैं। इसके बाद आज नगरीय निकाय के शिक्षकों का तबादला आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया (Chhattisgarh IAS IPS officer)।