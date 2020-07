Coronavirus Updates: छत्तीसगढ़ में कोरोना के आज 184 नए मामले, दो लोगों की मौत

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus Updates) में रविवार को कोविड-19 (COVID-19) के कारण दो और मरीजों की मौत हो गई। इस बीमारी से यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों से जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिंता में हैं, वहीं लोगों में भी दहशत व्याप्त है।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus) जांच रिपोर्ट में 184 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या चार हजार के आंकड़े को पार कर गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को दी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे दुर्ग और रायपुर के दो कोरोना मरीज रविवार को यह जंग हार गए। इससे पहले शुक्रवार को राज्य में दो लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक राजनांदगांव और एक रायगढ़ के थे।

Chhattisgarh recorded 150 new COVID-19 cases & 83 recoveries today, taking active cases to 909 & a total of 3153 patients have recovered from the disease so far.#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/KSMHaRemAw