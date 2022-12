Vande Bharat Express: गिनती के लोग कर रहे सफर, टिकेट प्राइस महंगा होने के कारण रिस्पांस नहीं

Vande Bharat Express: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर-नागपुर के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में निर्धारित प्रस्थान से 5 मिनट पहले तक वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकटों के आरक्षण की अनुमति है। यह ट्रेन सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलती है।

Vande Bharat Express: बुकिंग, कैंसिलेशन, रिफंड (Booking, Cancellation, Refund)आदि के लिए अन्य नियम और शर्तें शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों (Shatabdi Express Trains) के अनुसार होंगी। रेलवे के अफसरों ने बताया कि इस ट्रेन में बुकिंग करने वाले यात्रियों के पास बुकिंग के समय ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं से बाहर निकलने का विकल्प होगा (Option to opt out of on-board catering services at the time of booking)। उन यात्रियों के किराए में, जो बुकिंग के समय पहले से खानपान सेवाओं का विकल्प नहीं चुनते हैं, संबंधित खानपान शुल्क शामिल नहीं होंगे।



50 रुपए की अतिरिक्त राशि ली जाएगी

यदि कोई यात्री जिसने पहले से खानपान सेवा का विकल्प नहीं चुना है और बाद में उसी को ऑन-बोर्ड खरीदने का फैसला करता है, तो उपरोक्त खानपान शुल्क के अलावा प्रति सेवा 50 रुपए की अतिरिक्त राशि ली जाएगी। चाय,कॉफी, पेय के लिए ऑन-बोर्ड खरीद के लिए रुपए 50 प्रति सेवा का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। कोई अन्य कोटा उपलब्ध नहीं बताया कि सामान्य और तत्काल कोटा के अलावा कोई अन्य कोटा उपलब्ध नहीं है। इस ट्रेन में केवल आरक्षित यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का रियायती नहीं है तथा पूरा किराया वयस्क टिकट जारी किया जाएगा। इस ट्रेन में कोई रियायत और बाल किराया स्वीकार्य नहीं होगा। बताया कि केवल पूरा किराया वयस्क टिकट जारी किया जाएगा। इस ट्रेन में किसी भी वरिष्ठ नागरिक (senior citizen), दिव्यांग, पत्रकार को रियायती टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है (Divyang, journalist not allowed concessional ticket booking)।



गिनती के लोग कर रहे सफर, रिस्पांस नहीं

वंदे भारत एक्सप्रेस का राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज तो दिया गया है पर टिकट दर महंगा होने की वजह से गिनती के लोग ही सफर कर रहे हैं। रेलवे को फिलहाल राजनांदगांव से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है।