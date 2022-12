Vande Bharat Train: कितना लगेगा रायपुर से नागपुर का किराया, क्या-क्या मिलेगी सुविधा, जानें खासियत

रायपुरPublished: Dec 11, 2022 11:36:35 am Submitted by: चंदू निर्मलकर

vande bharat train in chhattisgarh : शनिवार से रिजर्वेशन शुरू हुआ तो पहले दिन रायपुर रेल डिवीजन के काउंटरों से 289 यात्रियों ने अपनी-अपनी सीटें रिजर्व कराई।

कितना लगेगा रायपुर से नागपुर का किराया

रायपुर। आधुनिक सुविधाओं और रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन (vande bharat train in chhattisgarh) पहली बार रविवार को नागपुर से हरी झंडी मिलते ही बिलासपुर के बीच चलने जा रही है। इस ट्रेन को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है। इसे देखते हुए कड़े (vande bharat train in chhattisgarh) सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसलिए रायपुर डिवीजन (Bilaspur to Nagpur vande bharat train) के आसपास के स्टेशनों में 50 जवानों की तैनाती की गई है। ट्रेन पर कोई पत्थर न फेंके, पटरी तरफ मवेशी न छोड़े, इसके लिए लगातार बस्तियों के आसपास लोगों को अलर्ट किया (Raipur To Nagpur Vande Bharat train) जा रहा है। बिलासपुर तक 22 स्टेशनों में वंदे भारत ट्रेन का लोग वेलकम करेंगे। शनिवार से रिजर्वेशन शुरू हुआ तो पहले दिन रायपुर रेल डिवीजन के काउंटरों से 289 यात्रियों ने अपनी-अपनी सीटें रिजर्व कराई। 16 कोच की ट्रेन में 1128 कुल सीटें हैं।