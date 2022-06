पुराना आमानाका थाने में रखे वाहन व सरिया हुए कबाड़, हो रही चोरी भी

- कबीर नगर थाना में पार्षद कार्यालय

दिनेश यदु @ रायपुर. शहर के सभी थाना, चौकियों में कई अपराधों में जब्त दो पहिया व चार पहिया वाहनों के साथ सरिया भी कबाड़ हो रहे हैं। दरअसल जब अपराधी पकड़े जाते हैं, तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। न्यायालय (Court) में सुनवाई पूूरी होने तक जब्त सामान को सुरक्षित रखना पड़ता है। इस वजह से उनका निस्तारण या नीलामी नहीं हो पाती और ये कबाड़ होने लगते हैं।

यही नहीं, कई सामान चोरी भी हो जाते हैं। ऐसा ही कई प्रकरणों में जब्त दोपहिया, चारपहिया वाहन पुराने आमानाका थाने (Old Amanaka Police Station) में रखा हुआ है, जो अब किसी काम का नहीं है। आमानाका थाना टाटीबंध शिफ्ट हो गया है, लेकिन जब्तशुदा वाहन व सरिया को यहीं छोड़कर चले गये है। इसमें अधिकांश चोरी की मोटर साइकिल, कार के अलावा हत्या, अपहरण जैसे वारदातों में शामिल वाहनों को जब्त किया गया है। अभी तक इन मामलों की सुनवाई चलने के कारण बारिश -धूप से बेशकीमती वाहन कबाड़ हो जाते हैं। जब्तशुदा वाहनों के निस्तारण के लिए पुलिस को न्यायालय के आदेश का इंतजार है।

