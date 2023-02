Chhattisgarh New Governor: विश्‍व भूषण हरिचंदन होंगे छत्‍तीसगढ़ के नए राज्यपाल, अनुसुइया उइके की जगह हुई तैनाती

Chhattisgarh New Governor: छत्‍तीसगढ़ में नए राज्यपाल की तैनाती हुई है। विश्‍व भूषण हरिचंदन छत्‍तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे (Vishwa Bhushan Harichandan will be the new Governor of Chhattisgarh) । राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से उनकी तैनाती के आदेश जारी हुए हैं

