कहा जाना चाहते है : जमीन में लेटकर विद्युत संविदा कर्मी

- जाना था सप्रेशाला मैदान , पुलिस से स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास रोक दिया।

- दो घंटे तक जमीन पर लेटे रहे प्रदर्शनकारी

रायपुर Published: April 01, 2022 06:56:18 pm

रायपुर@ छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मियों (chhattisgarh electricity contract workers) अनिश्चित कालीन प्रदर्शन निरंतर तूल पकड़ रही हैं, अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े कर्मचारियों की 21 दिन भी हड़ताल जारी रहा।अपनी मांग को लेकर संविदा कर्मी दोपहर दो बजे करीब बूढ़ा तालाब धरना स्थल (Budha Talab picket site) से सप्रेशाला मैदान (Sapressala Ground) के लिए सड़क पर दंडवत लेट कर सरकार से गुहार लगाने जा रहे थे। जिसे पुलिस बल ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के पार बैरिकेड्स लगाकार रोक दिया। इस दौरान संविदा विद्युत कर्मी दो घंटे तक सड़क पर लेटकर (lying on the street) ही शासन व पावर कंपनी (government and power company) के खिलाफ नाराबाजी करते रहे हैं।

संघ के पदाधिकारियों ने बताया, सरकार व विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा संविदा कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित व विद्युत दुर्घटनाओं में शहीद संविदा कर्मियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं, और न ही कोई सुध ले रही हैं। जिसके कारण आंदोलन के 21 वे दिन सभी संविदा विद्युत कर्मियों द्वारा बूढ़ापारा धरना स्थल से छग राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चित कालीन आंदोलन के 21वें दिन धरना स्थल से मुख्यमंत्री जी एवं पॉवर कम्पनी प्रबंधन से दंडवत प्रणाम कर जमीन में लोट कर गुहार लगया कि संविदा कर्मियों के वेदना को समझ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। समय रहते सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दें। वरना प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

