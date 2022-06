नेट पैक नहीं मिलने पर पोषण ट्रेकर ऐप का उपयोग नहीं करने की चेतावनी

- धरना स्थल पर दूसरे दिन भी डटी रहीं सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका

रायपुर Updated: June 11, 2022 11:35:00 am

दिनेश यदु @ रायपुर. कलेक्टर दर पर वेतन (Salary at Collector's Rate) की मांग को लेकर शुक्रवार को भी बूढ़ातालाब धरना स्थल पर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका (Anganwadi worker and helper) डटीं रही। दो दिवसीय महापड़ाव के अंतिम दिन संघ के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त तहसीलदार ज्योति सिंह (Additional Tehsildar Jyoti Singh) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंला। इस दौरान प्रदेशभर से आईं संघ की जिला अध्यक्षों ने अपनी बातें सांझा की। जांजगीर से आई एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमें हर प्रकार के कार्य करने के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड तो कराते है, लेकिन उसका रिचार्ज के लिए पैसा नही देते है। ऐसे स्थिति में हम कार्य कैसे कर सकते है। प्रदेशाध्यक्ष पद्मावती साहू व उपाध्यक्ष सुधा रात्रे ने बताया कि हमारी मांगों पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 7 जुलाई से 11 जुलाई तक आंदोलन करेंगे।

आगे बताया कि हमारे 2018 में जब हम 50 दिन तक धरना में बैठे थे तब कांग्रेस के नेता आकर बड़े-बड़े भाषण देने वाले आज तक के एक भी रुपए बढ़ाया नही है, आज जो हमारे कार्यकर्ताओं को 6500 रुपए मिल रहा है। वह पूर्व के मुख्यमंत्री व केन्द्र सरकार के द्वारा मिला है।

पिछले 50 दिन के आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) ने एक हजार बढ़ाया था, जिससे हमारा वेतन 5000 हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जुलाई 2018 में 15 सौ देने के घोषणा किया था, जिसे राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में लागू जिससे हमारा वेतन 6500 रुपए हो गया है। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में 11,500 ,केरल, आंध्रप्रदेश में13,500 हरियाणा में 10 हजार करीब है। हम सरकार का हर कार्य करने के बाद हमें कार्यकर्ताओं को 6500 और सहायिकाओं को 3250 रुपए ही मिलता है। अब ऐसे में हम घर चलाये कि आंगनबाड़ी या सरकार की योजना को लोगों के बीच पहुंचाये।

नेट पैक नहीं मिलने पर पोषण ट्रेकर ऐप का उपयोग नहीं करने की चेतावनी

IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur धरना स्थल हटाने व्यापारियों से मिले व्यापारी

इधर, धरना स्थल के आसपास के व्यापारियों व रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर बूढ़ातालाब से धरना स्थल (Picket from Budha Talab) हटाने की मांग की है। नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे (Corporation Chairman Pramod Dubey) व सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक मालू (Sarafa Association President Harak Malu) ने कहा कि धरना स्थल में लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं शासन के नियम के विरुद्ध एक से दो हजार लोगों के शामिल हने से आम नागरिक, छात्र-छात्राएं, व्यापारी एवं उक्त क्षेत्र में अस्पताल तथा स्कूल कॉलेज होने के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रोड से रोजाना 10 कॉलोनी तथा 40 से ज्यादा रहवासी क्षेत्र के लोग आवाजाही करते हैं। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मीनारायण लाहोटी, संजय पारख, राकेश लोढ़ा, भरत सिंह दीपचंद कोटडिया, सुरेश भंसाली, पवन अग्रवाल, प्रहलाद सोनी, जितेंद्र गोलछा, अनिल कुचेरिया एवं रहवासी क्षेत्र के राघवेंद्र साहू, हेम सिंह, नितिन पवार, विक्रम सोनी सहित स्कूल एवं कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों के पेरेंट्स सहित अनेक नागरिक उपस्थित थे।

