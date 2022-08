जरा याद उन्हें भी कर लो : रामचरित मानस की चौपाई कहने पर डाल दिया था कारागार में

आजादी के 75वें वर्ष में सेनानियों की गाथा : पाटन के स्वतंत्रता सेनानी पं. दीनानाथ मिश्रा की दास्तां

रायपुर Updated: August 15, 2022 05:07:51 pm

दिनेश यदु @ रायपुर. छत्तीसगढ़ की धरती (land of chhattisgarh) अंग्रेजों के बेइंतिहां (without the British) जुल्म की दास्तानों से भरी पड़ी है, जो भी अंग्रेजों की मुखालफत (opposition to the British) के लिए खड़ा हुआ, उन पर अंग्रेज कहर की तरह टूट पड़े। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (freedom fighters) की हर हरकत पर उनकी पैनी नजर रहा करती थी। वे मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे विरोध करने वाले को दबोचा जाए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दुर्ग जिला स्थित पाटन के पंडित दीनानाथ मिश्रा(Pandit Dinanath Mishra of Patan)। ब्रिटिश हुकूमत इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। चूंकि दीनानाथ जमींदार थे, इसलिए अंग्रेज आसानी से उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे थे। दीनानाथ के उनके पुत्र भूपेन्द्र मिश्रा ने आजादी की लड़ाई के दौर के किस्सों को पत्रिका से साझा करते हुए बताया कि उनके पिता को गिरफ्तार किया गया रामचरितमानस (Ramcharit Manas)की एक चौपाई का पाठ करने के कारण। 1936 में उन्होंने रामचरितमानस की ‘जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया।।’ चौपाई का पाठ किया था।

मानस की चौपाई

इस चौपाई का पाठ करने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक महीने के लिए कारावास में डाल दिया था। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनानाथ मिश्रा जो पाटन के जमींदार होने के साथ-साथ देश को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। ब्रिटिश शासन में केवल क्रांतिकारी व आंदोलन करने वालों की पकड़कर कारावास में डालते थे। गुलामी के दौरान पूरे भारत में वे पहले सेनानी थे जिन्हें रामचरित मानस की चौपाई की एक लाइन कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

ज़रा याद इन्हे भी कर लो : रामचरित मानस की चौपाई कहने पर अंग्रेजों ने डाल दिया था कारागार में

IMAGE CREDIT: patrika सबसे पहले अपने घर की चाबी फेंकी थी

1946 में आजादी का आंदोलन पूरे चरम पर था। तब अंग्रेजों के तरफ से रामदत्त नायक ने पाटन के रावनभाटा मैदान में एक सभा करते हुए अंग्रेस सैनिकों से कहा कि पाटन के सभी घरों में जो भी अनाज, समान या सोने-चांदी हो लूट लो। इसके बाद मेरे पिता पंडित दीनानाथ ने मेरे घर को पहले लूट लो कहते हुए गोदाम की चाबी अंग्रेज सैनिकों के तरफ फेंकी। इस पर गांवों ने आंदोलन कर दिया। उस वक्त भी अंग्रेज उनके पिता को गिरफ्तार कर रायपुर के जेल ले गए। इस बार देश को आजादी मिलने के बाद 1947 में कारावास से मुक्त हुए।

एक माह बाद दादा ने छुड़वाया

भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि जब हमारे पिता को अंग्रेज पाटन से पकड़कर रायपुर ले गए थे। हम लोग जमींदार थे। इस कारण एक माह ही में छूट गए थे। बाकी लोगों को पांच से दस वर्षों तक कारावास की सजा काटनी पड़ती थी। 1946 में आजादी का आंदोलन पूरे चरम पर था। तब अंग्रेजों के तरफ से रामदत्त नायक ने पाटन के रावनभाटा मैदान में एक सभा करते हुए अंग्रेस सैनिकों से कहा कि पाटन के सभी घरों में जो भी अनाज, समान या सोने-चांदी हो लूट लो। इसके बाद मेरे पिता पंडित दीनानाथ ने मेरे घर को पहले लूट लो कहते हुए गोदाम की चाबी अंग्रेज सैनिकों के तरफ फेंकी। इस पर गांवों ने आंदोलन कर दिया। उस वक्त भी अंग्रेज उनके पिता को गिरफ्तार कर रायपुर के जेल ले गए। इस बार देश को आजादी मिलने के बाद 1947 में कारावास से मुक्त हुए।भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि जब हमारे पिता को अंग्रेज पाटन से पकड़कर रायपुर ले गए थे। हम लोग जमींदार थे। इस कारण एक माह ही में छूट गए थे। बाकी लोगों को पांच से दस वर्षों तक कारावास की सजा काटनी पड़ती थी। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें