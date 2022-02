कालीचरण पर लगे राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने के लिए जल सत्याग्रह

- सोमवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी

रायपुर Updated: February 06, 2022 11:00:29 pm

रायपुर @ छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में दिसबर 2021 (Parliament of Religions of December 2021 in the capital of Chhattisgarh) के धर्म संसद में महात्मा गाँधी (Mahatma Gandhi) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) अभी तक जेल में है । सोमवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर पुलिस की ओर से आवेदन पेश किया जायेगा | फिलहाल कालीचरण पर राजद्रोह मामले की अभी जांच चल रही है।

बता दें कालीचरण को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया हैं । इसकी अवधि पूरी होने के बाद दोबारा 13 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था।कालीचरण के समर्थन में शहर के महादेव घाट में पंडित नीलकण्ठ त्रिपाठी एवं भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने (BJP leader Satchidananda Upasane) ने खारुन नदी में उतर कर कालीचरण पर लगे राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने के लिए जल सत्याग्रह (Water Satyagraha at Mahadev Ghat) कर प्रदर्शन किया|

धर्म संसद आयोजन नीलकण्ठ त्रिपाठी ने कहा कि धर्म संसद के मुख्य संरक्षक महंत रामसुंदर दास जिस प्रकार धर्म संसद का बहिष्कार कर आयोजक समिति और वहां मंच में उपस्थित समस्त संतो के ऊपर एवं मीडिया के ऊपर आरोप लगा कर गए थे कि जब महात्मा गांधी को गाली दिया जा रहा था, तो आप लोग चुप क्यो थे। नीलकण्ठ त्रिपाठी ने कहा कि मैं महंत से पूछना चाहता हु, की कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी को गाली दिए, इतना बुरा लग गया कि धर्म संसद का बहिष्कार करके चले गए। वही जब भगवान राम को गाली दिया जा रहा था, तब आप ने कांग्रेस का बहिष्कार क्यो नही किया तब क्यो मौन थे। तब महंत को इतना बुरा नही लगा जब भगवान राम को गाली दिया जा रहा था। तब महंत को इतना बुरा नही लगा।

जब सभी सवर्णों को यहाँ से भगाने की बात हो रही थी तब मौन क्यो थे। आज गांधी जी को कालीचरण महाराज ने गली दी इतना बुरा लग गया कि धर्म संसद का बहिष्कार कर चले गए। आज भगवान राम के ही मठ के मठाधीश बने बैठे है महंत राम सुंदर दास (Chief Patron Mahant Ramsunder Das) तब भगवान राम को गाली दिया जा रहा था इतना बुरा नही लगा। कालीचरण महाराज के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाकर संतो का एवं सनातन धर्म का अपमान कर रही सरकार।

वही सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि यदि कालीचरण महाराज के ऊपर से राष्ट्रद्रोह की धारा नही हटाई जाती है , तत्काल रिहा नही किया जाता है। तो ऐसे ही सनातनी जनजागरूकता अभियान के तहत अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन करते रहेंगे।

जलसत्याग्रह में उपस्थित राजू महाराज, उज्ज्वल मिश्रा, ऋचा मिश्रा, मयंक यादव, दीपाली चौधरी, सुशील, सनी, टेकराम देवांगन आदि उपस्थित थे।

