रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बारिश के आसार, कई जिलों में बढ़ सकती है उमस

रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बारिश के आसार, कई जिलों में बढ़ सकती है उमस

Rain in many district of India: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के दक्षिणी भाग समेत पूर्वी जिलों के तापमान में गिरावट होने की सम्भावना है।

रायपुर Published: May 02, 2022 05:09:09 pm

Chhattisgarh Rain Updates: रायपुर. गर्मी ने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई जिलों में पारा 45 के पार पहुंच चुका है। गर्मी ऐसी की अब एसी, कूलर सब बेससर हो गए है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार है। लेकिन इसी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान (Chhattisgarh Rain Alert) लगाया है।

अगले 24 घंटों के दौरान, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लू की स्थिति संभव है। वहीँ छत्तीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के दक्षिणी भाग समेत पूर्वी जिलों के तापमान में गिरावट होने की सम्भावना है। संभावना जताई है कि सोमवार को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका पूर्वी विदर्भ से तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा का आगमन लगातार जारी है। जबकि दक्षिण भाग में अपेक्षाकृत ठंडी और नमी युक्त हवा लगातार आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने या फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में फिलहाल अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की स्थिति है। प्रदेश के सबसे गर्म जिलों का तापमान (आंकड़े रविवार के हैं)

- महासमुंद में तापमान रहा. यहां अधिकतम 45.7 न्यूनतम तापमान 28 डिग्री।

- बिलासपुर में तापमान अधिकतम तापमान 45.4, न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री।

- मुंगेली में तापमान रहा अधिकतम 44.8, न्यूनतम 27 डिग्री।

- दुर्ग जिले का तापमान रहा अधिकतम 44.8, न्यूनतम 26 डिग्री।

- रायपुर का तापमान रहा अधिकतम 44.6, न्यूनतम 29.4 डिग्री।

- बलौदाबाजार का तापमान अधिकतम 44.4 न्यूनतम तापमान 28 डिग्री।

- अंबिकापुर का तापमान अधिकतम 41.9 और न्यूनतम 25.4 डिग्री।

- जगदलपुर का तापमान रहा अधिकतम 38.6 और न्यूनतम 25.1 डिग्री। पढ़ना जारी रखे

