ऐसा क्या किया पति ने की पत्नी को देना पड़ रहा है वेतन का 75% भाग

- एक साथ रहने को पति-पत्नी हुए तैयार

दिनेश यदु @ रायपुर. महिला उत्पीडऩ संबंधित शिकायत (complaint related to harassment of women) को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (Chhattisgarh State Commission for Women) कार्यालय में दूसरे दिन 21 मामले आये जिसमें 3 मामलों का निराकरण करते हुए बाकी प्रकरणों की सुनवाई अगली तारीख में रखी गई हैं। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, एक शासकीय नौकरी वाले व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने की शिकायत मिली थी, जिसका निराकरण किया गया। अध्यक्ष ने कहा सुनवाई के दौरान शिकायकर्ता पत्नी से आयोग के सामने कहा कि मेरे से बिना तलाक लिए एक औरत से शादी करके करीब चार माह मुझे व मेरे तीन बच्चों से अलग रह रहे हैं।

