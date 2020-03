WHO ने की छत्तीसगढ़ के हेल्थ वर्करों की तारीफ, बोले - कोरोना वायरस को खत्म करने इन उपायों का करें इस्तेमाल

रायपुर. दुनिया में कोरोना (Coronavirus) का कहर अभी कम होता नजर नहीं आ रहा। घातक कोरोना वायरस की चपेट में आने से दुनियाभर में अबतक करीब 5 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब एक लाख हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने घातक कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की हेल्थ वर्कर (Health Workers of Chhattisgarh) के प्रयासों की तारीफ की है।

Thank you so much @Surguja_Health for showing how the @WHO #SafeHands steps work at in your communities. Promoting hand & respiratory hygiene are key to combatting the #coronavirus . Together, we can beat #COVID19 . https://t.co/RvwaOuS7e5

डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष डॉ. टेडरोज़ आध्यनोम गेब्रेयेसोस (WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्वास्थ्य विभाग (Surguja Health Department) को धन्यवाद दिया। डब्ल्यूएचओ (WHO) के अध्यक्ष ने कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप से बचने के लिए हेल्थ वर्कर के हाथ धोने वाले वीडियो की सराहना की है। उन्होंने कहा, साफ-सफाई, सावधानी और सतर्कता से आसानी से इस वायरस से बचा जा सकता है। इन बातों का पालन कर हम सभी कोरोना वायरस को हरा सकते हैं।

Thank you @DrTedros and @WHO for acknowledging and appreciating the efforts and steps taken by our ASHA workers to combat #COVID19. It's amazing how the "mighty" & "scary" Corona virus can be defeated by something as simple as washing your hands with soap properly. 🧼 https://t.co/Kj4G0nmM1B