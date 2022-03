किसने लिखा आरोपी को पेश करने डीजीपी पत्र

राज्य महिला आयोग में बुधवार को महिला उत्पीडऩ संबंधित सुनवाई में रायपुर सहित दुर्ग, गरियाबंद, बलौदा बाजार धमतरी व जांजगीर जिले से 39 मामलों में 31 पक्षकार उपस्थित हुए। 10 प्रकरण करते हुए बाकि बचे मामलों को आगामी सुनवाई में रखा गया।

रायपुर@ राज्य महिला आयोग में बुधवार को महिला उत्पीडऩ संबंधित सुनवाई में रायपुर सहित दुर्ग, गरियाबंद, बलौदा बाजार धमतरी व जांजगीर जिले (Raipur, Durg, Gariaband, Baloda Bazar, Dhamtari and Janjgir districts ) से 39 मामलों में 31 पक्षकार उपस्थित हुए। 10 प्रकरण करते हुए बाकि बचे मामलों को आगामी सुनवाई में रखा गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया तिल्दा के एक मामले में आयोग के सुनवाई के दौरान आरोपी नही पहुंच रहा हैं, जिसे आयोग ने तिल्दा पुलिस (Tilda Police) को नाकामी मानते हुए आरोपी को अगली सुनवाई में उपस्थित करने के लिए डीजीपी को पत्र (letter to dgp) लिखा गया।

Who wrote the DGP letter to present the accused