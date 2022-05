Mother's Day:इन मैसेज को भेजकर आप भी जीत सकते हैं अपनी माँ का दिल

• “नींद अपनी भुलाकर हमकों सुलाया, आंसू गिराकर हमकों हंसाया, दर्द कभी ना देना ऐ खुदा मेरी माँ को, जिसे खुद खुदा तूने बनाया।”

• आपका जीवन प्रेम, उमंग, उर्जा और सकारात्मक सोच से परिपूर्ण हो इस उम्मीद के साथ आप को बारम्बार अंत: दिल से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं!

• वह होती है तो उसकी ईश्वरीय छाया सुख देती है जब ‘नहीं’ होती है तब भी उसके आशीर्वादों का कवच हमें सुरक्षा प्रदान करता है। माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहें इन्हीं शुभेच्छा के साथ आपको मदर्स डे की शुभकामना!

• जिँदगी की पहली Teacher माँ जिँदगी की पहली Friend माँ Jindagi भी माँ क्योँकि Zindagi देने वाली भी माँ. … माँ ही शिक्षक, वैद्य भी, माँ है देवी अवतार जितना कहो कम पड़े, माँ की महिमा अपार।

• माँ आप मेरे जीवन की वो मजबूत स्तम्भ हैं जिनके बल पर मैं अपनी खुद की पहचान बना पाई। आप पर मुझे गर्व है। आज गर मैं सफलता की इस बुलंदी पर पहुँचीं हूँ, तो वो भी आपकी सोच और अथक परिश्रम से ही संभव हुआ हैं। आपको मेरा सलाम माँ। I love you now and forever.

• माँ आप सबसे अच्छी और सबसे प्यारी हैं । मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका अटूट प्यार मिला। निस्संदेह आपका प्यार मेरे लिए ईश्वरीय उपहार है।

• जैसे ही सुबह की किरणें पहाड़ियों पर चमकती हैं, वैसे ही मेरी माँ की मुस्कुराहट हर दिन दमकती है और इससे हमें नए दिन का आनंद लेने की हिम्मत मिलती है। You are so special to us mother.

• मेरी दुनिया में इतनी जो शौहरत है, मेरी माँ की बदौलत है, ऐ मेरे भगवान और क्या देगा तु मुझे, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।

• आप सबसे अच्छी दोस्त और अब तक की सबसे अच्छी माँ हैं; आप seriously मेरे लिए एक Special उपहार हैं मम्मी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।

• ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं कभी भी आप के लिए अपना आभार व्यक्त कर सकूं जो आपने मेरे लिए किया है। I love you!

• “पूछता है जब कोई मुझसे की दुनिया में मोहब्बत बची है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ !”