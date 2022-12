महिला स्व सहायता समूह ने कुकिंग कॉस्ट बढ़ाने को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार

Submitted by:

मध्याहन भोजन को लेकर चल रहे उठापटक के बीच स्वसहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को गुहार लगाई स्वसहायता अपनी समस्याएं रखते हुए कुकिंग कॉस्ट बढ़ाने की मांग की .

जांजगीर- चांपा. मध्यान भोजन (mid day meal) में बच्चों को अंडा दूध खीर जैसे पोस्टिक आहार (nutritious food) दिए जाने के आदेश को लेकर मध्यान भोजन रसोईया संघ में नाराजगी देखी जा रही है। महिला समूह की माने तो वर्तमान में जो कुकिंग कास्ट (Cooking cost) दिया जा रहा है वह काफी कम है। महज 5 से 7 रुपए प्रति बच्चा कुकिंग कास्ट है। ऐसे में बच्चों को अंडा दूध खीर कहां से दे पाएंगे। एक अंडा आज ₹6 मिल रहा है। इसको लेकर मध्यान भोजन संघ ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कुकिंग कॉस्ट की राशि बढ़ाने की मांग (Demand to increase the amount of cooking cost) की है।



डीईओ ने जारी किया है आदेश

दरअसल विगत 7 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा के द्वारा आदेश जारी किया गया है की मध्यान भोजन में मेनू का पालन किया जाए। साथ ही हफ्ते में 2 दिन अंडा दिया जाय। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उन्हें दूध, खीर उनके समकक्ष का पौष्टिक आहार खिलाया जाए।