World Lung Day: स्मोकिंग फेफड़ो का सबसे बड़ा दुश्मन, TB की शक्ल में बाहर आ रही बीमारी, इस तरह रखें ध्यान…

World Lung Day: स्मोकिंग लंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि अब 30 से 35 साल के लोग भी फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये बीमारी टीबी की शक्ल में बाहर आ रही है। स्मोकिंग की लत बाद में लंग्स कैंसर का रूप ले लेती है। इससे कई मरीजों की असमय मौत हो जाती है। आंबेडकर अस्पताल में 15 से 20 फीसदी मरीज स्मोकिंग वाले होते हैं। निजी अस्पतालों में भी ऐसे मरीज आ रहे हैं, जिन्हें स्मोकिंग की लत है।