World Lung Day: स्मोकिंग फेफड़ो का सबसे बड़ा दुश्मन, TB की शक्ल में बाहर आ रही बीमारी, इस तरह रखें ध्यान…

World Lung Day: स्मोकिंग लंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि अब 30 से 35 साल के लोग भी फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये बीमारी टीबी की शक्ल में बाहर आ रही है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

World Lung Day: स्मोकिंग फेफड़ो का सबसे बड़ा दुश्मन, TB की शक्ल में बाहर आ रही बीमारी, इस तरह रखें ध्यान...(photo-patrika)
World Lung Day: स्मोकिंग फेफड़ो का सबसे बड़ा दुश्मन, TB की शक्ल में बाहर आ रही बीमारी, इस तरह रखें ध्यान...(photo-patrika)

World Lung Day: स्मोकिंग लंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि अब 30 से 35 साल के लोग भी फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये बीमारी टीबी की शक्ल में बाहर आ रही है। स्मोकिंग की लत बाद में लंग्स कैंसर का रूप ले लेती है। इससे कई मरीजों की असमय मौत हो जाती है। आंबेडकर अस्पताल में 15 से 20 फीसदी मरीज स्मोकिंग वाले होते हैं। निजी अस्पतालों में भी ऐसे मरीज आ रहे हैं, जिन्हें स्मोकिंग की लत है।

World Lung Day: फेफड़े कमजोर होने के कारण

विश्व लंग्स डे 25 सितंबर को है। इस मौके पर पत्रिका ने चेस्ट एक्सपर्ट से बातचीत की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्मोकिंग की लत न केवल शहरी युवाओं में, बल्कि ग्रामीण में भी है। हैरान करने वाली बात ये है कि गांवों में कई बच्चे बीड़ी पीने के आदी है। यही एडिक्शन उनके फेफड़ों को बीमार कर रहा है।

आंबेडकर अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की ओपीडी में 100 मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें करीब 20 मरीज किसी न किसी तरह स्मोकिंग के आदी होते हैं। ऐसे मरीजों का जब पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट (पीएफटी) किया जाता है तो फेफड़े की बीमारी निकलती है। डॉक्टर जब मरीज से हिस्ट्री पूछते हैं तो पता चलता है कि गांव से आया मरीज 15-16 साल की उम्र से बीड़ी पी रहा है।

वहीं, शहरी मरीज 18 साल की उम्र में सिगरेट का आदी होने लगा है। बचपन में बीड़ी पीने की आदत ही भारी पड़ रही है, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार इसका असर बाद में भी हो रहा है। फेफड़े का ग्रोथ 30 साल की उम्र तक होता है।

तंबाकूयुक्त स्मोकिंग से इस तरह नुकसान

सिगरेट के धुएं में मौजूद जहरीले पदार्थ फेफड़ों में सिलिया नामक छोटे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सामान्यत: धूल और यूकस को साफ करने में मदद करते हैं।

स्मोकिंग से फेफड़ों में यूकस का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे वायुमार्ग संकुचित होते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है।

सिगरेट का धुआं वायुमार्ग में सूजन व जलन पैदा करता है, जिससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

एल्वियोली फेफड़ों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान-प्रदान के लिए जिमेदार होते हैं। स्मोकिंग से ये एल्वियोली नष्ट हो सकते हैं, जिससे एफिसीमा हो सकता है।

सिगरेट में मौजूद कार्सिनोजेन्स फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण हैं।

स्मोकिंग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे फेफड़े संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

फेफड़ों को इस तरह रखें स्वस्थ

स्मोकिंग छोड़ने से फेफड़ों को डिटाक्स करने में मदद मिलती है।

गहरी सांस लेना यानी प्राणायाम व डीप ब्रीथिंग।

विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आंवला, नींबू, हल्दी, अदरक, ग्रीन टी से फायदे।

नियमित व्यायाम से फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है।

हते में 2-3 बार भाप लेने से बलगम निकलता है और सांस लेना आसान होता है।

