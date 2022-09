झट से मिल जाएगा चोरी हुआ Android Phone, स्विच ऑफ के बाद भी पता चलेगी लोकेशन

Lost Mobile Location Tracker: आप Android App के जरिए खोए हुए फोन के बारे में पता लगा सकते हैं. इसका तरीका काफी आसान है. इसके लिए आपको एक ऐप की मदद लेनी होगी. इससे मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद फोन की लाइव लोकेशन आपको सेंड करता रहेगा. इसके अलावा ये दूसरी डिटेल्स भी यूजर्स तक पहुंचाता रहेगा

Lost Mobile Location Tracker:रायपुर. Android Smartphone चोरी होने के बाद उसे ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन, ऐसे में केस में पुलिस FIR दर्ज करवा कर चोरी हुए फोन को ट्रैक किया जा सकता है. हालांकि, मुश्किल तब आती है जब फोन स्विच ऑफ हो.



हम यहां पर जिस ऐप की बात कर रहे हैं उसका नाम Track it EVEN if it is off है. इसे Hammer Security ने डेवलप किया है. इस मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसको सेटअप करना भी काफी आसान है.



इसके लिए आपको ऐप ओपन करके कुछ परमिशन देने की जरूरत होगी. इसमें एक फीचर डमी स्विच ऑफ और फ्लाइट मोड का भी है. इससे फोन को स्विच ऑफ करने के बाद भी वो ऑफ नहीं होगा जबकि चोर को लगेगा फोन ऑफ हो गया है.



फोन की लाइव लोकेशन का चलेगा पता

ये आपके डिवाइस की सारी एक्टिविटी जैसे लोकेशन, जिसके हाथ में फोन है उसकी सेल्फी और दूसरी डिटेल्स आपके दिए गए इमरजेंसी नंबर पर सेंड करता रहेगा. ये ऐप फोन की लाइव लोकेशन भी सेंड करता रहता है.

इससे इसे ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है. अगर आप भी एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो ये आपके लिए काफी काम का ऐप है. इसको गूगल प्ले स्टोर काफी बढ़िया रेटिंग भी दी गई हैं. फोन चोरी होने की स्थिति में ये आपके काफी काम आएगा.