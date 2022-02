परीक्षा के दौरान नहीं लें तनाव-जानिये क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट

मप्र बोर्ड की कक्षा बारहवीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है, जबकि दसवीं की परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। पहले दिन 12 वीं के विद्यार्थियों का अंग्रेजी का पेपर है, जबकि १० वीं के विद्यार्थी हिंदी के पेपर से परीक्षा की शुरूआत करेंगे।

रायसेन. मप्र बोर्ड की कक्षा बारहवीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है, जबकि दसवीं की परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। पहले दिन 12 वीं के विद्यार्थियों का अंग्रेजी का पेपर है, जबकि 10 वीं के विद्यार्थी हिंदी के पेपर से परीक्षा की शुरूआत करेंगे। जिले में 12वीं कक्षा के 11235 नियमित तथा 1382 प्राइवेट परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए जिले में 86 केन्द्र बनाए गए हैं। जहां पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।

