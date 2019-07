Mid Day Meal news : इस जिले में गैस चूल्हे में नहीं लकड़ी कंडे में बनता है मध्याह्न भोजन

रायसेन@ शिवलाल यादव की रिपोर्ट...

रायसेन जिलेभर raisen district के कई सरकारी school news प्राइमरी व मिडिल स्कूलों primary and middle school में लकड़ी कंडे जलाकर खाना बनाया Cooked जा रहा है। मध्याह्न भोजन madhyan bhojan गैस gas चूल्हे में बनने के बजाय लकड़ी कंडे में बनाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन madhyan bhojan news न लकड़ी कंडे में बनाए जाने से धुंआ निकलने से महिला रसोईयों के साथ टीचर व स्कूली बच्चे परेशान teachers and school children are upset हो रहे हैं। स्कूलों में लकड़ी कंडे में बन रहे मध्याह्न भोजन Mid Day Meal पर न तो अधिकारी Officers ध्यान attention दे रहें है और न ही विभाग department ।

MUST READ : aadhar card : जर्जर भवन में चल रहा आधार सेंटर, हो सकता है कभी भी हादसा

बजट की कमी के कारण नहीें जलता गैस चूल्हा

बताया जा रहा है कि शुरूआत में गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया गया। स्कूलों में चूल्हों पर एमडीएम बनने लगा था। लेकिन बजट की कमी के कारण चलते गैस सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया गया। मजबूरी में इन स्कूलों की महिला रसोईयाओं ने गैस चूल्हे बंद कर दोबारा से लकड़ी के चूल्हे पर मध्याह्न भोजन बनाने लगी।

डॉक्टर बोले-धुएं से रुकता है बच्चों के फेंफड़े का विकास

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दिलीप राठौर,डॉ.राकेश अहिरवार ने बताया कि चूल्हे का धुंआ बच्चों के फेंफड़े और आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। धुआं स्कूली बच्चों के फेफड़ों का विकास रोकता है। बच्चों को खांसी, सिरदर्द के अलावा आंखों में जलन की शिकायतें भी आती हैं। गले में जलन की समस्या भी हो सकती है। धुएं के बारीक कण शरीर में प्रवेश करके दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण भी बन सकते हैं।



बजट भिजवाना चाहिए

महिला रसोईया रूक्मणि बाई,सुमनदेवी, प्रर्मिला पटेल ,सुरेखा कुशवाहा ,सहायिका पैजनबाई बेलदार,गोंमती बाई आदि ने बताया कि वैसे गैस सिलेंडरों की रिफलिंग के लिए विभागीय अधिकारियों को बजट भिजवाना चाहिए। शिक्षकों के पास इतना बजट स्कूल में नहीं रहता कि वह गैस सिलेंडरों को रिफिल करवा सकें। पालक शिक्षक संघ को भी इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से पहल करना चाहिए।

MUST READ : hospital news : कलेक्टर को अस्पताल मिली थी कमियां, स्टाफ को बदलने के दिए आदेश



समूह संचालक पैसा बचाने के लिए नहीं जलाते गैस

बताया जा रहा है कि कुछ महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं रूपये बचाने के लिए वह गैस सिलेंडरों की समय पर रिफिलिंग नहीं कराती हैं। इस कारण इन सरकारी स्कूलों में बच्चों के दोपहर का भोजन बनाने में तमाम अव्यवस्थाएं फैलने लगी हैं। जिला पंचायत विभाग की मिड-डे मील के अधिकारियों की निगरानी समिति की टीम को समय समय पर इन स्कूलों का सतत मॉनीटरिंग करते रहना चाहिए। ताकि इन महिला रसोईयाओं उनकी सहायिकाओं पर नियंत्रण बना रहे।निरीक्षण के अभाव में मध्याह्न भोजन बनाने में हमेशा मनमानी होती रहती है।