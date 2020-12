पीएम मोदी ने कहा- नए कृषि कानून से मंडियां बंद नहीं होगी, किसानों को मिलता रहेगा MSP, कुछ लोग भ्रम फैला रहे

रायसेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के 1600 करोड़ जमा कराए गए। टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हुआ है। भारत ने ये जो आधुनिक व्यवस्था बनाई है, दुनियाभर में उसकी चर्चा हो रही है। आज यहां कई किसानों को क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं।

मोदी को क्रेडिट क्यों मिला

पीएम मोदी ने नए कृषि कानून पर कहा कि विपक्ष इसलिए परेशान है कि मोदी ने सारे काम क्यों कर दिए। उन्होंने कहा- सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे और देश का किसान, इंतजार ही करता रहा। बीते दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों-रात नहीं आए। पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम-अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है।

विपक्षी दलों के नेता जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, दरअसल उनके मन में यह चल रहा है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कभी करते नहीं थे, वह काम मोदी ने कैसे किया और क्यों किया। मैं तो केवल अपने किसान भाइयों का कल्याण चाहता हूँ। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। कृपा करके किसानों को बरगलाना, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए।

जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन चली गई है, वे ही भ्रमित कर रहे हैं कि किसानों की जमीन चली जायेगी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी, उसे वे 8 साल तक दबाये बैठे रहे, मैंने कदम उठाये, तो इन्हें दर्द हो रहा है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता कर्ज़माफी की बात करते हैं लेकिन जितनी घोषणा करते हैं, उसका लाभ किसानों को कभी मिलता ही नहीं है। किसानों को मिलता है तो बैंक का नोटिस और गिरफ्तारी का वॉरंट।

If we'd to remove MSP, why would we implement Swaminathan Commission report? Our govt is serious about the MSP, that's why we declare it before sowing season every year. This makes it easy for farmers to make calculations: PM Modi virtually addressing Kisan Kalyan event in Raisen https://t.co/Y6s3GG1f3H pic.twitter.com/kiniQGKtVS