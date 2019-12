Weather Update : बर्फ की जमी चादर, MP में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड ने किया जीना मुहाल

रायेसन@प्रवीण श्रीवास्तव की रिपोर्ट...

मध्य प्रदेश में इन दिनों शीतलहर coldwave ने अपना कहर बरपाना weather शुरू कर दिया है। ऐसे में जहां रायसेन में पारा 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा है। वहीं शहर में बर्फ की चादर snow cover जमनी शुरू हो गई है।

जमी बर्फ snow ...

यूं तो शीतलहर की चपेट में इन दिनों पूरा मध्यप्रदेश madhya pradesh है, लेकिन रायसेन में तो पत्तियों पर बर्फ जमने व गैरतगंज में भी ओंस की बूंदों के बर्फ बन जाने से जिले में बर्फ की चादर सी बिछ गई है।

पत्तों पर जमी ओस की बूंदें : drops of frozen dew on leaves ...

वहीं इससे पहले राजगढ़ में भी पारा mercury इतना नीचे चला गया था कि कई बगीचों और खेतों में लगी फसलों पर ओस की बूंदे अब बर्फ में drops of frozen dew तब्दील होने लगी हैं और वे पत्तों पर ही जम गईं।

बड़ी चेतावनी weather alert : इन जिलों में शीतलहर के साथ ही घना कोहरा और पाला...

वहीं मध्यप्रदेश में शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से भी प्रदेश के 10 जिलों districts के लिए खास चेतावनी alert जारी की गई है।

इसके अनुसार इन 10 जिलों में तीव्र शीतलहर heavy coldwaves की संभावना है। जिसके चलते यहां तीव्र शीतल दिन cold day का असर देखने को मिलेगा।

वहीं 05 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे fogg व प्रदेश के 06 जिलों में पाला Frostbite पड़ने की बात भी कही गई है।

रायसेन के मौसम का पूर्वानुमान Weather forecast ...

29 दिसंबर 2019 यानि रविवार को अधिकतर धूप के बीच तापमान 5 डिग्री से 21 के बीच रहने का अनुमान है।



वहीं सोमवार यानि 30 दिसंबर को धूप के बीच तापमान में बढ़ौतरी होगी।

मंगलवार यानि 31 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, इस दौरान तापमान 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच रहने का अंदेशा है।

नए साल के पहले दिन 01 जनवरी 2020 यानि बुधवार को गरज के साथ आंधी-पानी की संभावना है। लेकिन तापमान 14 से 21 डिग्री के बीच रहेगा।

वहीं नए साल के दूसरे दिन यानि गुरुवार 02 जनवरी 2020 को भी छिटपुट गरज के साथ आंधी-पानी की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कमी आएगी।



राजधानी भोपाल व आसपास के क्षेत्रों में मौसम का पूर्वानुमान weather Forecast of bhopal and near by...



: मौसम के जानकारों के अनुसार 29 दिसंबर यानि रविवार को न्यूनतम व अधिकतम दोनों तापमानों में वृद्धि हो सकती है।

: सोमवार यानि 30 दिसंबर को एक बार फिर न्यूनतम तापमान में बढ़ौतरी का अंदेशा है। इसी के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि Hailstorm के साथ आंधी की भी संभावना है।





: 31 दिसंबर को यानि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री होने, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि hail के साथ आंधी आने का अंदेशा है।

: वहीं नए साल यानि 2020 के पहले दिन 01-जनवरी बुधवार को कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, इस दिन तापमान 10 डिग्री से 23डिग्री के बीच रहेगा।

: जबकि साल के दूसरे दिन यानि 02 जनवरी गुरुवार को भी कई जगहों पर बारिश या गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं इस दिन तापमान में कमी के साथ पारा 8डिग्री से 23डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।