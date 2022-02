अब मनरेगा में हुए कार्यों का 36 अधिकारी कर रहे भौतिक सत्यापन

एसडीएम से लेकर नायब तहसीलदार तक को सौंपी जिम्मेदारी



ब्यावरा/ राजगढ़. राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ी के बाद पूरे जिले की राशन की दुकानों की जांच कराई गई, जिसमें कई दुकानों को संचालित करने वाले सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जबकि लगभग 60 के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। यह कार्रवाई की जा रही थी कि अब मनरेगा से जुड़े हुए कार्य जिनमें प्रधानमंत्री आवास मुख्य रूप से शामिल हैं। उनका भौतिक सत्यापन कराने को लेकर कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने सभी राजस्व अधिकारियों को इस काम में लगाया है, इस काम के लिए 2 दिन का समय अधिकारियों को दिया गया है। जिन्हें 3 से 5 पंचायतें सौंपी गई है।

29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह पूरी रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की जाने की है और यदि कहीं भी भुगतान या बजट और वहां किसी अपात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया गया है और कोई पात्र व्यक्ति वंचित है तो इसकी जानकारी एकत्रित की जानी है। गूगल मीट पर दिए गए निर्देशों के तुरंत बाद 29 जनवरी को सभी अधिकारी अपने-अपने बताए गए क्षेत्र में जांच के लिए निकल गए। जिनमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिले के कई अधिकारी शामिल रहे। बता दें कि दो दिन की जांच अभी 36 अधिकारियों को सौंपी गई है।

अब होगी मनरेगा की जांच

ग्रामीण जन बनाए गए प्रधानमंत्री आवास का लोग कितना उपयोग कर रहे हैं, आवास बने हैं या नहीं। यह सभी जानकारी एकत्रित करने के लिए अधिकारी दो दिन से काम कर रहे हैं। इसके बाद मनरेगा के तहत कराए गए सड़क तालाब एवं अन्य योजनाओं का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

शौचालय आवंटन की

भी होगी जांच

स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए की राशि जारी हुई है और गांव-गांव में शौचालय बनाए गए हैं। इनका कितना उपयोग हो रहा है, शौचालय सूची के अनुसार घरों में बने हैं या नहीं यह भी जांच ग्राम पंचायतों में पहुंचकर अधिकारी करेंगे।

ब्यावरा की सिर्फ

एक पंचायत

इस सूची में यदि कुल ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 36 अधिकारियों को पहले 2 दिन में 145 ग्राम पंचायतों की जांच करनी है। यदि ब्यावरा जनपद से जुड़ी हुए ग्राम पंचायतों की बात करें तो वहां सिर्फ एक ग्राम पंचायत की जांच प्रथम चरण में ली गई है, जो हबीपुरा है, बता दें गांव खुद जनपद अध्यक्ष का है।

