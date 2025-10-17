MP में किसानों को बड़ी राहत! प्रति बीघा मिलेंगे 1250 रुपए, 18 अक्टूबर से खाते में आएंगे पैसे

प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई खरीफ की फसलों का संयुक्त सर्वे राजस्व और कृषि विभाग के माध्यम से किया गया। फसल कटाई प्रयोग और सर्वे के आधार पर प्रशासन ने 50 प्रतिशत तक नुकसान माना है। इसके तहत सीमांत छोटे किसान (दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले) को 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और दो हेक्टेयर से अधिक वालों को 7200 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि मिलना है। (MP News)