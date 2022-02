अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार पर भाजपा नेता ने डाला पेट्रोल

पचोर शहर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगरपालिका टीम और तहसीलदार को यह कार्रवाई इतनी महंगी पड़ गई कि वहां मौजूद एक भाजपा नेता ने उनके ऊपर पेट्रोल छिडक़ दिया। हालांकि जैसे ही पेट्रोल छिडक़ा तहसीलदार दोडक़र पीछे की तरफ भाग गए।



पचोर/ राजगढ़। पचोर शहर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगरपालिका टीम और तहसीलदार को यह कार्रवाई इतनी महंगी पड़ गई कि वहां मौजूद एक भाजपा नेता ने उनके ऊपर पेट्रोल छिडक़ दिया। हालांकि जैसे ही पेट्रोल छिडक़ा तहसीलदार दोडक़र पीछे की तरफ भाग गए। मौके पर मौजूद खड़ी जनता ने आरोपी को भी पीछे की तरफ खींच दिया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद न सिर्फ आरोपी भगवान सिंह बल्कि उसके दो भाइयों के खिलाफ भी थाने में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण दर्ज हो रहा है।

जानकारी के अनुसार भगवान सिंह राजपूत युवा मोर्चा के साथ ही जनभागीदारी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि इस समय उनके पास कोई विशेष पद नहीं है, लेकिन भाजपा के सक्रिय नेता हैं। उन्होंने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, ऐसे में भगवान सिंह राजपूत की शिकायत के बाद नगरपालिका की टीम के साथ तहसीलदार राजेश छोटे यह अतिक्रमण तोडऩे के लिए सोमवार को करीब 4 बजे मौके पर पहुंचे। ऐसे में भगवान सिंह ने उन्हें अतिक्रमण हटाने से रोकने का प्रयास किया। और नहीं माने तो इस वारदात को अंजाम दिया।





Only women of self help group will prepare the material used in building construction