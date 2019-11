इस ढाबा संचालक को अपने ही कर्मचारी ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा

-राजस्थान के ढाबा संचालक से धोखाधड़ी

-पांच दिन पहले काम मांगने आए कर्मचारी ने ढाबा संचालक को नशीला पदार्थ खिलाया, बेहोश कर लूट भागा नगदी और सामान

-गुना रोड पर खानपुरा के पास स्थित एक ढाबे पर आधी रात को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर की वारदात

The incident involving mixing of intoxicants in the midnight meal at a dhaba located near Khanpura on the Gru-Guna Road