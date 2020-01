तिरंगा लेकर कर रहा था प्रदर्शन, महिला IAS ने घसीटकर पीटा, दिग्विजय बोले- महिला अधिकारी पर गर्व

राजगढ़. मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में महिला कलेक्टर द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। वहीं, न्यूज एजेंसी ANI ने इस पूरे मामले का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। वहीं, कलेक्टर निधि निवेदिता उसे रोकने के लिए उसकी कमीज पकड़ कर उसे घसीट रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर महिला अधिकारी की तारीफ की है।

क्या कहा दिग्विजय सिंह ने?

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा- मप्र के राजगढ़ में भाजपा की गुण्डा गर्दी सामने आ गयी। महिला ज़िला कलेक्टर और महिला एसडीएम अधिकारीयों को पीटा गया बाल खींचे गये। महिला अधिकारीयों की बहादुरी पर हमें गर्व है। वहीं, मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया है।

क्या कहा शिवराज सिंह ने?

शिवराज सिंह चौहान ने कहा- यह कांग्रेस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, हम इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों का आंदोलन शुरू करेंगे। हम कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है हम अदालत जाएंगे। यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, कलेक्टर ने ऐसे लोगों को थप्पड़ मारा जो 'भारत माता की जय' का नारा लगा रहे थे और हाथों में तिरंगा पकड़े हुए थे। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या कमलनाथ ने कलेक्टर को ऐसा करने का आदेश दिया था?

