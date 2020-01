बीजेपी नेता बोला- 'भारत माता की जय', कलेक्टर ने मारे दनादन थप्पड़, एक तिरंगा लेकर बढ़ा तो उसे पीछे लगीं खींचने

राजगढ़/ मध्यप्रदेश के राजगढ़ में कलेक्टर के थप्पड़कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कलेक्टर निधि निवेदिता पर बीजेपी अब केस दर्ज करवाएगी। वहीं, सोशल मीडिया पर इस थप्पड़ कांड के कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कलेक्टर निधि निवेदिता ने बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद लोग कलेक्टर को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। आखिर बीजेपी नेता ने कलेक्टर के सामने भारत माता की जय बोलकर कौन सा गुनाह किया। अगर बीजेपी का वह नेता कानून का उल्लंघन कर रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं की। आखिर कलेक्टर आगबबूला क्यों हो गई। वायरल वीडियो को शेयर कर निधि निवेदिता से यहीं सवाल लोग पूछ रहे हैं।

राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसमें बीजेपी का एक नेता हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहा है। कलेक्टर निधि निवेदिता उसे रोकने के लिए उसका कॉलर पकड़ पीछे खींचने लगती है। कई तस्वीर तो सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल हैं, जिसमें वह कार्यकर्ता को जोर से खींचने के चक्कर में अनबैलेंस भी होती है।

Democracy could have been in danger, if this incident had happened at #ShaheenBagh..#Terminate_priya_verma pic.twitter.com/cyF8sMYJQ0