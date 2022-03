पीएम गरीब कल्याण योजना का राशन 16 मार्च से मिलेगा

एनएफएसए योजना के तहत वितरित होने वाले राशन का वितरण 15 मार्च तक किया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को यह राशन 15 मार्च तक दिया जाना है, जबकि 16 मार्च से 31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले राशन का वितरण होगा।

Ration of PM Garib Kalyan Yojana will be available from March 16