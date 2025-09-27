Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

एमपी में अनोखा मंदिर, यहां बिना मुहूर्त होती है शादी, विवाह में नहीं आती अड़चन!

Shardiya Navratri 2025: देशभर में इस समय शारदीय नवरात्रि की धूम है। हम आपको मध्यप्रदेश के राजगढ़ में विराजमान एक ऐसे अनोखे माता मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। जिसकी मान्यता है यहां उन लोगों का भी विवाह हो जाता है। जिनकी शादी के लिए कोई मुर्हुत नहीं निकल रहा हो।

राजगढ़

Avantika Pandey

Sep 27, 2025

Shardiya Navratri 2025 maa jalpa temple rajgarh
Shardiya Navratri 2025 maa jalpa temple rajgarh (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Shardiya Navratri 2025: देशभर में इस समय शारदीय नवरात्रि की धूम है। ऐसे में माता की नौ दिनों तक आराधना का दौर जारी है। रोजाना लाखों श्रद्धालु प्रदेशभर में मौजूद देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच हम आपको मध्यप्रदेश के राजगढ़ में विराजमान एक ऐसे अनोखे माता मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। जिसकी मान्यता है यहां उन लोगों का भी विवाह हो जाता है। जिनकी शादी के लिए कोई मुर्हुत नहीं निकल रहा हो। इस मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट आस्था है। जिन भी महिला-पुरुष की शादी में अड़चन है वह यहां जरूर आते हैं। ये मंदिर हैं मां जालपा मंदिर। पहाड़ों पर बसी मां जालपा के दरबार में यूं तो सालभर ही श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

अनोखी मान्यता

मां जालपा मंदिर को लेकर बड़ी अनोखी मान्याता है। वर्षो से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार, मां जालपा सिद्धपीठ है, जिन लड़के-लड़कियों की शादियों के मुहूर्त नहीं निकलते हैं, उनकी शादी माता की लग्न पत्रिका से हो जाती है। वे माता के दरबार में आते हैं, यहां उनके शादियों का कोई मुहूर्त नहीं होने के कारण माता की लग्न पत्रिका ले जाती हैं, इससे ही उनके घर बस जाते हैं, इसके बाद वे जोड़े से माता के दर्शन करने आते हैं। यहां सालभर ही नव-विवाहित जोड़े से दर्शन करने पहुंचते हैं। जापला माता का आर्शीवाद लेने के बाद ही वे जीवन के सफर की शुरूआत करते हैं।

सालों पहले हुई थी स्थापना

ये मंदिर 1100 साल पुराना है। स्थापना को लेकर बताया जाता है कि भील राजाओं ने माता की स्थापना की थी, शुरूआत में माता पहाड़ पर एक चबुतरे पर विराजमान थी। वहीं अभी से करीब 35 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर अजीतसिंह ठाकुर की अगुवाई में मंदिर ट्रस्ट का गठन कर यहां विकास कार्यों की शुरूआत की। 8 अक्टूबर 1991 में मंदिर का भूमिपूजन किया गया। इसके बाद माता का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ आज यहां मंदिर में 65 फीट ऊंचा शिखर है। अब यहां माता का विशाल मंदिर बनने के साथ ही विशाल हाल, धर्मशाला आदि बन गए हैं, यहां पहाड़ों पर ही अब सभी सुविधाएं भी हो गई हैं।

ये भी पढ़ें

भोपाल में आस्था का प्रमुख केंद्र है ये काली मंदिर, पूरी होती है हर मनोकामना!
भोपाल

Published on:

27 Sept 2025 01:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में अनोखा मंदिर, यहां बिना मुहूर्त होती है शादी, विवाह में नहीं आती अड़चन!

