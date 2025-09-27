एमपी में अनोखा मंदिर, यहां बिना मुहूर्त होती है शादी, विवाह में नहीं आती अड़चन!

Shardiya Navratri 2025: देशभर में इस समय शारदीय नवरात्रि की धूम है। ऐसे में माता की नौ दिनों तक आराधना का दौर जारी है। रोजाना लाखों श्रद्धालु प्रदेशभर में मौजूद देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच हम आपको मध्यप्रदेश के राजगढ़ में विराजमान एक ऐसे अनोखे माता मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। जिसकी मान्यता है यहां उन लोगों का भी विवाह हो जाता है। जिनकी शादी के लिए कोई मुर्हुत नहीं निकल रहा हो। इस मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट आस्था है। जिन भी महिला-पुरुष की शादी में अड़चन है वह यहां जरूर आते हैं। ये मंदिर हैं मां जालपा मंदिर। पहाड़ों पर बसी मां जालपा के दरबार में यूं तो सालभर ही श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।