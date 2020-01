'क्या सोचा था मैडम, आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दोगे और हम चुप-चाप घरों में बैठकर भूल जाएंगे'

View this post on Instagram

ब्यावरा, राजगढ़ में शासन-प्रशासन के जनता के ऊपर अत्याचार के विरुद्ध आयोजित कार्यक्रम में विचार साझा किया। हम अपनी तरफ से भाजपा के कार्यकर्ता किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जब कोई हमें छेड़ देता है, तो हम छोड़ते नहीं हैं। मैडम, आपको किसने अधिकार दिया था, प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, क्या आपको संविधान अधिकार देता है कि जब चाहें किसी को भी थप्पड़ जड़ दें? क्या कानून आपको इसकी इजाजत देता है? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, किसी से नहीं डरते हैं। इमर्जेंसी के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया और लाठियां बरसाई गई, तो भी हमें कोई नहीं डरा सका। यह अहंकारी सरकार है, इन्हें इनका अहंकार ही ले डूबेगा। नागरिकता कानून एक मानवीय कानून है। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि धार्मिक आधार पर जो हमारे हिन्दू, सिख, जैन, पारसी भाई-बहन सताये जा रहे हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। मैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का अभिनन्दन करता हूं, देश को ऐसा नेतृत्व मिला है कि सीना गर्व से फूल जाता है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त, खुली हवा में कश्मीर सांस ले रहा है। नागरिकता कानून तो लागू होगा और अपने मुस्लिम भाई-बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह देश आपका है और इसमें आपके खिलाफ कुछ नहीं है। हम शांति बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन यह अन्याय और अत्याचार हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कमलनाथ जी, सुन लीजिए- नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात तुम्हारी है, लेकिन सुबह हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी को किसी को थप्पड़ मारने की इजाजत नहीं होती है, यह जनता के मुंह पर नहीं है बल्कि लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा है, इसलिए हमारी मांग है कि जिसने तमाचा मारा है, उस पर एफआईआर दर्ज कर नियमों के तहत कार्रवाई की जाये। #MP_मांगे_जवाब #IndiaSupportsCAA #CAA #CAAJanJagaran